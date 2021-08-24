شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وكالة الرئاسة العامة للتفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام جهودها ممثلة بالإدارة العامة للحشود لتسخير كافة الإمكانات وتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

وأوضح مدير إدارة الإرشاد المكاني المهندس حسان بن عبد الله بن محمد أنه جرى تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد المعترين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ، والبالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد.

مؤكداً أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد تسعى الرئاسة لزيادة الحرص على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.