شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي : شمول الأيتام المحتضنين في التأمين الصحي يعزز دمجهم في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

وأكد أن هذه الموافقة تأتي لتؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من لدن القيادة الرشيدة، مبينًا أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمج الأبناء الأيتام في المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.