شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لما نشرته ”الخليج 365”.. «الداخلية» تعلن السماح بعودة المقيمين الحاصلين على الجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية ما نشرته صحيفة "اليوم" قبل ساعتين تقريبا حول رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين بعد تحصينهم بجرعتين، حيث أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها

وأضاف المصدر ، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة ؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.