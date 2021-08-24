شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين بعد تحصينهم بجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة متمثلة في "وكالة الوزارة للشؤون القنصلية" ، صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وتنتهز الوزارة هذه الفرصة لتعرب لها عن أطيب تحياتها .

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، قد صرح بأن تعليمات قد صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للقادمين المقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.