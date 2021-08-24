شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسجل 353 إصابة جديدة بكورونا وتعلن تعافي 456 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة وتعافي (456) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4377) حالة منها (1108) حالات حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (542707) حالات كما بلغ عدد حالات التعافي (529833) حالة، فيما سجلت (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8497) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).