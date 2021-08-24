الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني بأبو عريش، حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات.

حريق بدون إصابات:

وقال الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني على موقع تويتر: إن مدني أبو عريش أخمد حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

التحقيقات جارية:

وتابع: ما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.



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