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شكرا لقرائتكم حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني بأبو عريش، حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات.
حريق بدون إصابات:
وقال الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني على موقع تويتر: إن مدني أبو عريش أخمد حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
التحقيقات جارية:
وتابع: ما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.
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