اخبار السعوديه

حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش

الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخمد الدفاع المدني بأبو عريش، حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات.

حريق بدون إصابات: 

وقال الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني على موقع تويتر: إن مدني أبو عريش أخمد حريقًا اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

التحقيقات جارية: 

وتابع: ما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

حريق في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار بأبو عريش - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا