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الأمين العام لـ اعتدال يواصل لقاءاته في العراق حول جهود مكافحة التطرف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

الأمين العام لـ اعتدال يواصل لقاءاته في العراق حول جهود مكافحة التطرف

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أشاد بدور المركز

متابعات الخليج 365 - الرياض

لليوم الثاني على التوالي يواصل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، مباحثاته مع المسؤولين في جمهورية العراق حيال سبل التعاون في جهود مكافحة التطرف.

واستقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، وتم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة في مكافحة الفكر المتطرف.

إشادة بدور المركز: 

ورحب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بوفد اعتدال، مشيدًا بدور المركز في متابعة وتفكيك الخطابات المتطرفة، مؤكدًا اهتمام الجهاز بالتعاون المشترك مع (اعتدال)، والاستفادة من الكفاءات والخبرات بين الجانبين.

الأمين العام لـ اعتدال يواصل لقاءاته في العراق حول جهود مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365

من جانبه، ثمن الأمين العام لـ(اعتدال) الدكتور منصور الشمري، الدور الذي يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحماية من مخاطرها، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية وجمهورية العراق على كافة المستويات.

التجربة العراقية: 

وأشار إلى أهمية التجربة العراقية بما تتضمنه من رؤى وإستراتيجيات حيال مكافحة الإرهاب، وأهمية الاستفادة منها لحماية المجتمع حاليًّا، وحماية لأجيال المستقبل.

الأمين العام لـ اعتدال يواصل لقاءاته في العراق حول جهود مكافحة التطرف - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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