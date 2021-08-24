ضبط 31 منشأة مخالفة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 3434 جولة رقابية نفذتها أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، عن إغلاق 31 منشأة مخالفة. وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 31 مخالفة.



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