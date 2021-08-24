شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مستودعي سكراب مخالفين في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مستودعين للسكراب بحي العمرة، وذلك لعدم وجود تراخيص نظامية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى سحب 7 سيارات نقل متوسطة وإشعار أصحاب المستودعات للمراجعة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة، مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية على جميع المستودعات، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الفنية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

كما ضبطت الأمانة ممثلة في وكالة البلديات، مستودعا مخالفا يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين والتدني في مستوى النظافة العامة، مشيرة إلى إتلاف 30 كجم من الدقيق لسوء التخزين، وإغلاق المستودع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما تواصل الإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة أعمالها لرفع كفاءة وجاهزية الحدائق لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها الكرام من خلال صيانة ونظافة وري المزروعات وقص النجيل بالحدائق، حيث كثفت فرق صيانة المزروعات أعمالها الميدانية وتنفيذ أعمال الصيانة في (متنزه الجعرانة - الراشدية 6 - بطحاء قريش 1 - حديقة الرجاء بالعدل - مثلثات طريق الشوقية) على مساحة 2000م2، إلى جانب تشكيل الأسيجة وتقليم الشجيرات بطريق المدينة المنورة بطول 2500 م.

أعمال الصيانة شملت:

