شكرا لقرائتكم خبر حملة لزراعة المانجروف في سواحل القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز أبحاث الثروة السمكية في محافظة القطيف حملة لزراعة نباتات المانجروف في سواحل المنطقة. وأوضح مدير عام الفرع المهندس عامر المطيري، أن الحملة التي تستمر إلى أكتوبر المقبل تهدف إلى تطوير تقنيات زراعة وإكثار نباتات المانجروف، لما لها من دور في الحفاظ على الحياة البحرية ومساهمتها في تكاثر وحضانة الأسماك والروبيان والقشريات وحياة أنواع مختلفة من الطيور.



كانت هذه تفاصيل خبر حملة لزراعة المانجروف في سواحل القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.