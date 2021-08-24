منصة الكترونية ذكية لرقابة نظافة عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة منطقة عسير أمس عقدا مع إحدى الشركات السعودية المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء وتطبيقاتها، لتطوير منصة الكترونية ذكية لإدارة أعمال النظافة. وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى الرقابة على عمليات جمع النفايات وإدارة العمليات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجهيز غرفة تحكم بمعايير عالية لعرض العمليات التشغيلية ورصد البلاغات في مقر الأمانة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخطط التشغيلية.



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