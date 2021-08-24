، "يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة ،

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اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء البرلمان يُمثِّل خطرًا على الدولة، وأن المؤسسات السياسية كانت تُمثِّل خطرًا جاثمًا على الدولة.
وقال "سعيد" خلال لقائه وزير التجارة: "إن البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة، وخصوصًا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات".
وشدَّد على أنه سيضع حدًّا لهذه الممارسات، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 08:46 PM
"سعيد" تعهَّد بوضع حد للمخالفات"يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء البرلمان يُمثِّل خطرًا على الدولة، وأن المؤسسات السياسية كانت تُمثِّل خطرًا جاثمًا على الدولة.
وقال "سعيد" خلال لقائه وزير التجارة: "إن البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة، وخصوصًا في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير القوانين لصالح اللوبيات".
وشدَّد على أنه سيضع حدًّا لهذه الممارسات، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
، "يمرِّر قوانين لصالح اللوبيات".. الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة ،
المصدر : الخليج 365
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