محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 تفتتح لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المشاركة السعودية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 غداً بمواجهة الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات.

وأجرت اللاعبة اليوم تدريباتها في المجمع الأولمبي بطوكيو استعداداً لخوض المنافسات تحت إشراف المدرب مهيد الشمري.

وأقيم حفل الافتتاح للدورة في الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو، الذي حمل خلاله الفارس البارالمبي أحمد شربتلي ولاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة علم المملكة العربية السعودية خلال مسيرة الدول المشاركة التي بلغت 169 دولة وبعثة يمثلهم 4400 رياضي ورياضية وتستمر منافساتها حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

يذكر أن البعثة ضمت 7 لاعبين يمثلون 3 منتخبات (5) لاعبين للقوى وهم (عبدالرحمن القرشي - فهد الجنيدل - سارة الجمعة - علي النخلي - حسن دوشي)، ومنتخب كرة الطاولة (مريم المريسل)، ومنتخب الفروسية (أحمد الشربتلي). ، لاعبة الأخضر المريسل تواجه الكورية الجنوبية سوو سي ضمن المجموعة الثالثة للمنافسات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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