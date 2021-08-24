محمد بن مسعود - الدمام - لم يُسجَّل وقوع أية إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار. وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخماده فهد كاملي الخليج 365 2021-08-24 تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار. وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث. 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 08:26 PM لم يُسجَّل وقوع أية إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث لم يُسجَّل وقوع أية إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار. وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.

، حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخماده ،

المصدر : الخليج 365

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