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تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار.
وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.
حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخمادهفهد كاملي الخليج 365 2021-08-24
تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار.
وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:26 PM
لم يُسجَّل وقوع أية إصابات.. والتحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث
تُواصل فِرق الدفاع المدني إخماد حريق، اندلع في عدد من الورش ومستودع لقطع الغيار.
وعلمت "الخليج 365" أن الحريق الذي وقع لم يُسجَّل فيه وقوع أية إصابات - ولله الحمد -. وما زالت التحقيقات جارية لتحديد سبب الحادث.
، حريق في عدد من ورش "أبو عريش".. و"المدني" يواصل إخماده ،
المصدر : الخليج 365
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