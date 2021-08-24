، "التعليم" تعتمد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية" يوم الجمعة الماضي ١٢/ ١/ ١٤٤٣هـ.
واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريًّا وعن بُعد، كما تضمنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي، وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى جانب اللجان المشكَّلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس.
كما اشتملا أيضًا على لجان إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، إضافة إلى التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستئناف التعليم، وسيناريوهات استئناف الدراسة عن بعد وحضوريًّا، ومستويات النماذج التشغيلية ومتطلبات تنفيذها، وكذلك المهام والمسؤوليات في كل مستوى.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات متضمنًا الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة الـ٣:٣٠ مساء إلى الساعة الـ٧:٠٠مساء)، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتَيْن من اللقاح إلى (٧٠٪) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، أيهما أسبق.
ثانيًا: تكون الدراسة حضوريًّا وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عامًا فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتَين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتَين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتَين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتَين.
ثالثًا: تطبيق ما جاء في الدليلَين التشغيليَّين المدرسي والإشرافي (الإصدار الأول) وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣هـ، وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.
"التعليم" تعتمد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24
اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية" يوم الجمعة الماضي ١٢/ ١/ ١٤٤٣هـ.
واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريًّا وعن بُعد، كما تضمنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي، وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى جانب اللجان المشكَّلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس.
كما اشتملا أيضًا على لجان إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، إضافة إلى التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستئناف التعليم، وسيناريوهات استئناف الدراسة عن بعد وحضوريًّا، ومستويات النماذج التشغيلية ومتطلبات تنفيذها، وكذلك المهام والمسؤوليات في كل مستوى.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات متضمنًا الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة الـ٣:٣٠ مساء إلى الساعة الـ٧:٠٠مساء)، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتَيْن من اللقاح إلى (٧٠٪) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، أيهما أسبق.
ثانيًا: تكون الدراسة حضوريًّا وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عامًا فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتَين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتَين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتَين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتَين.
ثالثًا: تطبيق ما جاء في الدليلَين التشغيليَّين المدرسي والإشرافي (الإصدار الأول) وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣هـ، وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:22 PM
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:44 PM
بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من "وقاية"
اعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة "وقاية" يوم الجمعة الماضي ١٢/ ١/ ١٤٤٣هـ.
واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريًّا وعن بُعد، كما تضمنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي، وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى جانب اللجان المشكَّلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس.
كما اشتملا أيضًا على لجان إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، إضافة إلى التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستئناف التعليم، وسيناريوهات استئناف الدراسة عن بعد وحضوريًّا، ومستويات النماذج التشغيلية ومتطلبات تنفيذها، وكذلك المهام والمسؤوليات في كل مستوى.
وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التعليم تعميمًا لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات متضمنًا الترتيبات المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تكون الدراسة عن بُعد عبر المنصات التعليمية المعتمدة للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية (من الساعة الـ٣:٣٠ مساء إلى الساعة الـ٧:٠٠مساء)، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتَيْن من اللقاح إلى (٧٠٪) من السكان أو تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، أيهما أسبق.
ثانيًا: تكون الدراسة حضوريًّا وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات في المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية (من الفئات العمرية ١٢ عامًا فأكثر) مع اشتراط الحصول على جرعتَين من اللقاح، وتكون الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتَين من اللقاح، ومن لم يتمكن من التحصين بجرعتَين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتَين.
ثالثًا: تطبيق ما جاء في الدليلَين التشغيليَّين المدرسي والإشرافي (الإصدار الأول) وما تضمناه من سيناريوهات العودة ونماذجها التشغيلية لاستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣هـ، وآليات تفعيل نماذج التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.
، "التعليم" تعتمد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تعتمد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.