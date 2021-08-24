شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 6 لقاحات مضادة لكورونا معتمدة في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن اعتماد لقاحين إضافيين للقاحات الأربعة المعتمدة في المملكة.

وفي غضون ذلك أشار مركز "937" التابع لوزارة الصحة إلى أنه يمكن تلقي جرعتين من لقاح سينوفارم أو سينوفاك بشرط أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 456 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 529,833 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8497 حالة وفاة.