شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل مادة التفكير الناقد والدفاع عن النفس المستحدثة في المناهج التعليمية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد نحو 6 ملايين طالب وطالبة للانتظام هذا العام في عام دراسي مكون من 3 فصول دراسية تتضمن مناهج جديدة، حيث شهدت سلسلة من التغييرات وإدراج بعض المناهج لأول مرة إدراج بعض المناهج مادة التفكير الناقد والتي ستدرس من الصف الثالث المتوسط للصف الأول الثانوي.

كما استحدثت مادة الدفاع عن النفس التي ستدرس من الصف الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي بالإضافة لمادة المهارات الرقمية بالإضافة إلى تنقيح مادة الدراسات الإسلامية من أفكار الجامعات المتطرفة وإعادة صياغة مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها العجمي، مستشارة بمركز تطوير المناهج، أن عملية التطوير في المناهج سيكون لها أثر كبير على الطالب والمعلم والبيئة التعليمية، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأضافت: "بنشوف التغييرات في الاختبارات والمحافل الدولية حيث يطرح منهج التفكير الناقد كيفية النقد والمناظرة وكيفية اتخاذ القرارات وقوانين الفكر الأساسية واتخاذ الأمور بتفكير ناقد وتحليلها لمعرفة الصواب والخطأ".