شكرا لمتابعة خبر عن توقيف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و20 مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1120 رأسًا من الإبل و660 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.