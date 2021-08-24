شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. بائع الحبحب بعد فقدانه أحد عينيه: حياتي أصبحت في مستوى أدنى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال الشاب الذي يمارس بيع الحبحب في شوارع وطرقات مكة المكرمة إن حياته انتقلت بعد الحادثة من مستوى جيد إلى مستوى أدنى.

وأضاف "صياف الفهمي" أن الحادث تسبب في فقدان أحد عينيه، فضلا عن تعرضه لكسر، لافتا إلى أن ذلك أثر سلبيا على نشاطه في بيع الحبحب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "تواصل" المذاع على قناة "الرسالة".

وأكد أن حالته الصحية الآن أصبحت مستقرة إلا أن حياته المعنوية انخضت بعد أن انخفض دخله الشهري من المشروع، لافتا إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لم يتواصل معه برغم أنه حصل على رقم جواله.

يذكر أن تركي آل الشيخ تفاعل، في وقت سابق، مع قصة الشاب وطلب التواصل معه لمساعدته بعد أن أصيب الأخير بحادث تسبب في فقدانه لأحد عينيه.

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