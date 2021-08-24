شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق "عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران" وذلك من الأربعاء إلى السبت.

ويتوقع أيضًا أن يستمر تأثيرها من يوم الأربعاء إلى السبت بأمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول على مناطق "عسير، أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب،الحرجة، رساة عبيدة، بيشة، الريك".

ولا يستبعد أن تتأثر أجزاء من منطقة مكة المكرمة "الليث، القنفذة، جدة، رابغ، الخرمة، رنية، تربة، المويه"، بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأث ي الرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للغبار.