شكرا لمتابعة خبر عن مشرف برنامج صنع في السعودية: نهدف لتعزيز الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث فيصل المغلوث، المشرف العام لبرنامج "صنع في السعودية"، عن أهداف البرنامج ودوره في تعزيز الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات نحو الصناعة المحلية.

وقال "المغلوث" أن رؤية البرنامج تهدف لجعل المنتج السعودي هو الخيار المفضل عالميًا ومحليًا فالمنتج السعودي لا يقل عن المنتجات العالمية وإنما يفوقه في بعض الأحيان، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

وأضاف: "نستهدف من خلال البرنامج المستهلك المحلي وكذلك الدولي أو العالمي وأيضًا القطاع الصناعي والخدمات ونعزز من الصادرات غير النفطية في الأسواق وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي ونحقق هذه الأهداف يجب أن نحرص ونراعي عدد من الأدوار ونبنى هوية متماسكة وقوية".

وتابع "المغلوث": "متوقعين نواجه تحديات في استقطاب الشركات لكننا وجدنا حماس شديد ونقدم عدد من المزايا منها نسوق وتقديم ورش العمل وتعزيز العلاقات وربط الجهات مع عدد من القطاعات".

واستكمل: "عندنا في البرنامج أكثر من 20 شريك استراتيجي ما بين قطاع خاص وحكومي وخطتكم الجاية في البرنامج نستهدف السوق المحلي ونبنى قاعدة على مستوى الشركات لنصل إلى السوق الدولي ونتوقع ستكون تجربة إن نروج هذه المنتجات على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية".