شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام شؤون المستشفيات بوزارة الصحة يزور تخصصي تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

قام مدير عام شؤون المستشفيات بالوزارة الدكتور أحمد بن فؤاد قشقري صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي .

حيث اطلع على سير العمل في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمختبر وبقية الأقسام الطبية ، كما اطلع على أبرز الانجازات والتجهيزات الحديثة التي تم إدخالها للمستشفى مؤخراً وخطط التحسين والتطوير فيها .

ونوه الدكتور المالكي بما يحضى به المستشفى من دعم وتوجيه من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ، مما كان له كبير الأثر في تقديم المستشفى خدمة صحية تخصصية للمواطنين على مستوى عالي من الجودة .

جدير بالذكر ان مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حصل مؤخراً على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الاعتماد .