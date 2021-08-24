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الموارد البشرية تكشف عن آلية تقديم الطلب لبرنامج «الأسر الصديقة»

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الطلبات لبرنامج الأسر الصديقة؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا ما عندي عيال والله يرزقني، أريد طفل يتيم من دار رعاية آخذه فقط كل جمعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يوجد برنامج الأسرة الصديقة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

وأضاف: «ويمكن التقديم على الطلب بعد استيفاء المتطلبات من خلال زيارة فرع الوزارة بالمنطقة أو إحدى الدور الإيوائية وللمزيد من التفاصيل فضلًا الاطلاع على الرابط التالي، اضغط هنا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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