الموارد البشرية تكشف عن آلية تقديم الطلب لبرنامج «الأسر الصديقة»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الطلبات لبرنامج الأسر الصديقة؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا ما عندي عيال والله يرزقني، أريد طفل يتيم من دار رعاية آخذه فقط كل جمعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يوجد برنامج الأسرة الصديقة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

وأضاف: «ويمكن التقديم على الطلب بعد استيفاء المتطلبات من خلال زيارة فرع الوزارة بالمنطقة أو إحدى الدور الإيوائية وللمزيد من التفاصيل فضلًا الاطلاع على الرابط التالي، اضغط هنا».

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