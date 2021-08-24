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جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكد من «بطاقة كفاءة الطاقة»

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الرياض - محمد عبدالله - نفذت عدة جهات حكومية جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية في كل مناطق المملكة للتأكد من وجود «بطاقة كفاءة الطاقة» على منتجات (الثلاجات – المجمدات – المجففات – الغسالات – المكيفات).

وشملت الجولات (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 2024 زيارة ، ومخالفة 16 منشأة، وضبط 102 منتجا مخالفاً.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونه «أسود وأبيض»، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضحة «مطموسة، ممزقة، غير مقرؤة ، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة (النجوم).

وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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