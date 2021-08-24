مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى «نظام استيراد المواد الكيميائية»

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 38 ) وتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية)، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام، وذلك على النحو الوارد في القرار.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.

وفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وما اشتمل عليه من تأكيده، حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

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