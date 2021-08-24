مصادر «عاجل»: الصحّة تتيح منح الإجازات السنوية لموظفيها العاملين بمواجهة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر لـ «عاجل»، عن صدور توجيهات من وزارة الصحة بإمكانية منح الإجازات السنوية للموظفين العاملين في مواجهة جائحة فيروس كورونا من الكادر الصحي والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الإشرافية ومراكز اللقاحات، وذلك بعد قرار تأجيل الإجازات الخاصة بهم حتى إشعار آخر.

وأوضحت المصادر، أنَّ التوجيهات تضمنت إمكانية منح الإجازات السنوية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وفقًا للوائح المعمول بها نظامًا بما لا يتجاوز 20 % من القوى العاملة على أن تضمن الجهات تغطية العمل وعدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة مع التأكيد على عدم منح تأشيرة خروج وعودة للدول الممنوع السفر لها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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