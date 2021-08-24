البحرين: اعتداء الحوثيين على السعودية انتهاك للقانون الدولي

الرياض - محمد عبدالله - أدانت مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة إطلاقها، اليوم، طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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