نائب وزير الدفاع يستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط

الرياض - محمد عبدالله - استعرض نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، الأوضاع الإقليمية والدولية، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «التقيت اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي السيد ليونيد سلوتسكي».

وأضاف: «استعرضنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

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