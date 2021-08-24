السماح بعودة المقيمين المحصنين في المملكة من الدول المعلق القدوم منها

الرياض - محمد عبدالله - قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنَّه تمَّ السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وفي التفاصيل صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنَّه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرَّر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قد أعلنت رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، وذلك للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة بالقاهرة على موقع «تويتر»: «رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها».

بينما أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري، في وقت سابق اليوم، أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.