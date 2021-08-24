بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على ترقيات للمرتبة الـ «14»

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة).

وتمَّت ترقية فواز بن ذعار بن ملفي العتيبي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا، وترقية محمد بن عزيز بن مصطفى آل عزيز إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما تمَّت ترقية محمد بن مطرب بن محمد الكثيري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة، وترقية مها بنت عبدالله بن صالح المقرني إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فضلًا عن ترقية فواز بن عبدالله بن غانم الغانم إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية، والتعليم، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.

وفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وما اشتمل عليه من تأكيده، حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

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