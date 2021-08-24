البحرين والكويت : استهداف الحوثيين السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية، مستنكرة إطلاقها، اليوم، طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

البحرين تتضامن مع السعودية

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

الكويت تستنكر الهجمات الحوثية

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة وإستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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