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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي
رعوا 1780 رأسًا من الإبل والأغنام
متابعات الخليج 365 - واس
أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (16) مواطنًا و(20) مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1120) رأسًا من الإبل و(660) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
جهود قوات الأمن البيئي
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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