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سجلت إيران أكثر من 700 وفاة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، في حصيلة يومية قياسية جديدة في الدولة، التي تبذل جهودًا مضنية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.
وأفادت وزارة الصحة بوفاة 709 أشخاص بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية قياسية تخطت تلك المسجلة الأحد الماضي، البالغة 684 وفاة.
وأضافت أن الوباء أودى بحياة 103,357 شخصًا من بين 4,756,394 مصابًا، علمًا بأن مسؤولين في قطاع الصحة أكدوا سابقًا أن الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.
وإيران كانت من أوائل الدول التي اجتاحها الفيروس بعد الصين.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 06:25 PM
إجمالي القتلى يرتفع إلى 103,357حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم
سجلت إيران أكثر من 700 وفاة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، في حصيلة يومية قياسية جديدة في الدولة، التي تبذل جهودًا مضنية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.
وأفادت وزارة الصحة بوفاة 709 أشخاص بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية قياسية تخطت تلك المسجلة الأحد الماضي، البالغة 684 وفاة.
وأضافت أن الوباء أودى بحياة 103,357 شخصًا من بين 4,756,394 مصابًا، علمًا بأن مسؤولين في قطاع الصحة أكدوا سابقًا أن الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.
وإيران كانت من أوائل الدول التي اجتاحها الفيروس بعد الصين.
، حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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