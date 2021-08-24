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رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.
وأكّد أن هذه الموافقة تأتي لتؤكّد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من لدن القيادة الرشيدة.
وشدّد "الراجحي" على أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمج الأبناء الأيتام في المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 06:08 PM
أكد أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمجهم مجتمعيًّا وترسيخ قيم العدالة والمساواة"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.
وأكّد أن هذه الموافقة تأتي لتؤكّد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من لدن القيادة الرشيدة.
وشدّد "الراجحي" على أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمج الأبناء الأيتام في المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
، "الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي ،
المصدر : الخليج 365
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