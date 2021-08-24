العراق يكشف موعد إنطلاق "قمة بغداد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن المؤتمر الإقليمي في العاصمة بغداد والمعروف إعلاميا بـ قمة دول الجوار"سينطلق السبت المقبل.كما أكد أن بلاده وجهت دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقال حسين في تصريحات تابعتها ”الخليج 365”، إن "قمة دول جوار العراق" ستعقد في يوم 28 من الشهر الحالي الذي يصادف السبت المقبل، لافتاً إلى أن بغداد تلقت "ردود إيجابية من قبل جميع الدول المدعوة للحضور".

وأضاف أن "العراق قد بعث دعوات إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بما في ذلك روسيا، التي ستشارك عبر سفيرها".

وبشأن إن كان تم توجيه دعوة إلى سوريا لحضور القمة الإقليمية، أوضح وزير الخارجية العراقي أن "مسألة دعوة سوريا موضوع خلافي إلى حد الآن.. وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك".

وكانت الخارجية العراقية، نفت في وقت سابق، توجيه أي دعوة إلى سوريا لحضور قمة بغداد على خلفية زيارة أجراها رئيس مليشيا الحشد الشعبي إلى دمشق خلال الأسبوع الماضي.

ولاحقا أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي موعد القمة التي ستحتضنها العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المتحدث الرسمي، حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي، أن "القمة تأتي تتويج لجهود العراق الدبلوماسية وقد تلقت الحكومة قبولاُ في المشهد الدولي".

ووجهت بغداد 12 دعوة بحسب مصادر شبه رسمية، لرؤساء دول إقليمية وعربية لحضور القمة المرتقبة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة، ملفات حساسة ومهمة تتعلق بموضوعات داخلية وخارجية ترتبط باستقرار العراق وتعزيز أمنة.