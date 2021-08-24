إنجاز جديد بمجمع محمد بن راشد للطاقة.. تنفيذ محطة ضخ المياه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

والمحطة بقدرة 7.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون و100 ألف درهم.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن المحطة تعتمد أحدث التقنيات العالمية التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

وأكد على أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية النمو المتسارع ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة .

من جانبه أوضح المهندس عبدالله عبيدالله النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن محطة ضخ المياه تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت ومرافق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنطقة المحيطة بالمجمع من المياه، وذلك في ظل عمل المحطة بالطاقة النظيفة من المجمع.

ويمكن التحكم بها عن بعد عبر نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه /سكادا/.

وفي 17 من الشهر الجاري، دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المشروع الأول ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

والمرحلة بقدرة 300 ميجاوات، وتصل في مراحلها النهائية إلى 900 ميجاوات، باستثمارات تقدر بــ 2.058 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، حيث تشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها بهدف توفير 75 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.