مجلس الوزراء يوافق على شمول الأيتام في التأمين الصحي الإلزامي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - واس

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

مزايا التأمين الصحي الإلزامي

وأكد معاليه أن هذه الموافقة تأتي لتؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من لدن القيادة الرشيدة، مبينًا أهمية هذه الموافقة في تعزيز دمج الأبناء الأيتام في المجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

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