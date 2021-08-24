السعودية | رفع تعليق القدوم للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح

شكرا لقرائتكم رفع تعليق القدوم للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية السعودية متمثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية"، اليوم الثلاثاء، صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم، والسماح لهم بالعودة إلى بشكل مباشر، على أن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، أعلن في وقت سابق اليوم أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.

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في حين غردت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بقرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى ⁧‫السعودية‬⁩.