، المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جروندنبرج" يقدم أول إفادة لمجلس الأمن الشهر المقبل

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرج، اليوم الثلاثاء، أنه سيتسلم مهام عمله في الخامس من سبتمبر، وسيقدم إفادة إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لأول مرة الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووافق مجلس الأمن على تعيين "جروندنبرج"، وهو دبلوماسي سويدي، هذا الشهر ليحل محل مارتين جريفيث، الذي أصبح مديراً لعمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.