شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تعليم الرياض يتيح لولي الأمر التأكد من تعقيم الحافلات من خلال باركود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مشرفة النقل في تعليم الرياض، كفى القحطاني، أنه تم تدشين الحملة التوعوية للتسجيل في خدمة النقل المدرسي بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بخدمات النقل المدرسية،وحثهم على التسجيل فيها.

وأضافت أن التسجيل متاحة لجميع الطلبة عبر نظام نور، وفي حال تعذر على ولي أمر التسجيل عبر نظام نور يتوجه إلى المدرسة للتسجيل فيها، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

وأكدت أنه يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها تعقيم حافلات نقل الطلاب مرتين في اليوم، ويمكن لولي الأمر التأكد من التعقيم من خلال باركود خارج الحافلة.