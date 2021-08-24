شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية