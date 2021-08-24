شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تمثال الفنان "عبدالحسين عبدالرضا" المرتقب عرضه بموسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور بشار عبدالرضا، نجل العملاق الراحل عبدالحسين عبدالرضا، تفاصيل التمثال الذي سيتم إعداده لوالده الراحل.

وذكر أنه نسق مع الهيئة العامة للترفيه عندما كان في زيارة للمملكة لعمل تمثال لوالده الراحل، مضيفا أن التمثال سيكون بالحجم الطبيعي لوالده، وذلك بحسب ما ذكره بصحيفة "الراي".

وأضاف أن التمثال سيكون بالحجم الطبيعي للفنان الراحل، أي بالطول والأبعاد ذاتها، وسيتم وضعها في في منطقة «البوليفارد» بموسم الرياض.

ولفت إلى أن التمثال مصنوع من مادة السيليكون، لافتا إلى أنه تم تصنيعه في ورشة عالمية في إحدى الدول الأجنبية، فضلا عن إعلان مفاجآت أخرى سيتم الإعلان عن قريبًا.