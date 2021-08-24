شكرا لمتابعة خبر عن رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة للمحصنين بجرعتين من الدول المعلق القدوم منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان، وليد البخاري، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن صدور التعليمات برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

وأوضح وليد البخاري، أن القرار يشمل القادمين المقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وكشف سفير المملكة لدى لبنان، عن السماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية.