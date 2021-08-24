شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة أصغر طيّار وأول من يحلّق بأكبر طائرة يزيد عدد ركابها عن 500 شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكابتن وسام النجّار، قصته كأصغر طيّار وأول من يحلّق بأكبر طائرة يزيد عدد ركابها عن 500 شخصًا.

وأوضح الكابتن طيار وسام النجار، أن طائرة airbus 380 هي من أكبر الطائرات التي يصل عدد ركابها من 500 راكبًا إلى 850 راكبًا، وهي أكبر طائرة مدنية صُنعت في عالم الطيران؛ بحيث تزيد أعداد الركاب من وجهة إلى أخرى، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية" .

وأشار إلى أنه يشعر بالفخر بالتحليق بهذا النوع من الطائرات مؤكدًا أنه "شعور لا يوصف"، لافتًا إلى أنه بدأ في عالم الطيران من 10 سنوات وكان عمره 19 سنة، ودرس في البداية بالمدينة المنورة ثم انتقل إلى بريطانيا ثم انتقل إلى دولة خليجية بحكم التحاقه بشركة من أسرع الشركات في عالم الطيران من ناحية النمو مما ساعده في الارتقاء من الطائرات الصغيرة إلى الكبيرة.