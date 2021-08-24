شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة ضبط عمالة تدير مصنعاً غير مرخص بالبغدادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية عن رصد وإغلاق منزلاً شعبياً استغلته عمالة لتصنيع مكائن طحن البن بشكل مخالف.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة المنزل والذي استخدم لممارسة نشاط تصنيع المكائن بلا تصريح رسمي حيث جرى مصادرة كافة المضبوطات، كما تبين أن الموقع يتم امتداده بالماء بواسطة أحد المساجد المجاورة.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها لتحقيق أهداف وبرامج تحسين المشهد البصري.