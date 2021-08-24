مجلس الوزراء يوافق على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

كما وافق على تعديل نظام وثائق السفر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 28 / 5 / 1421 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وأشار إلى موافقته على تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار.

ووافق أيضًا على على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية)، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام، وذلك على النحو الوارد في القرار.