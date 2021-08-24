نصف مليون منافسة على منصة «اعتماد».. ورئيسها التنفيذي يوضح مزاياها

الرياض - محمد عبدالله - أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، يوسف عبدالرحمن الحرقان، بأنَّ منصَّة اعتماد حقَّقت نقلة نوعية في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بفاعلية، مشيرًا إلى أنها مكنت الأفراد والموظفين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الحرقان، إنَّ منصة اعتماد عززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفرت المنصة سوقًا إلكترونية للمشتريات الحكومية، يتيح للجهات تنفيذ إجراءاتها بشكل إلكتروني سواء بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، أو الترسية وإبرام العقود للمشاريع ومعالجة أوامر الدفع. وفقًا للعربية.

وذكر أنَّ حجم المنافسات المطروحة للشراء على منصة اعتماد منذ إطلاقها منتصف عام 2018 حوالي نصف مليون منافسة جراء جهود وزارة المالية والجهات الحكومية في رقمنة الخدمات، والتي حصلت على عدة جوائز عالمية في مجال الأعمال، بما عزّز الشفافية والعدالة للقطاع الخاص، في التنافس على المناقصات والدخول بها والتقديم عليها بكل سهولة.

وذكر الحرقان، أهمية منصة اعتماد في إعداد الميزانية والتعاقد والدفع للجهات الحكومية والمشتريات والمناقصات وغيرها، بجانب دور المنصة في خفض وقت وتوفير الكثير من الإجراءات والحد من الأخطاء والإجراءات التي باتت تحسب بالساعات والأيام، بدلًا من الأسابيع والشهور كما كان الأمر في السابق، بما مكن القطاع الخاص من تسريع رفع مطالباته على الجهات الحكومية، والتعامل معها بشفافية وسرعة.

وكان المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية قد أطلق بالشراكة مع وزارة المالية مؤخراً، مركز دعم أداء الأعمال الذي يهدف إلى قياس ومتابعة مؤشرات أداء الأعمال، إذ يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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