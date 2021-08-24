إعلان الخطة التعليمية الجديدة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية، برئاسة شؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، الخطة التعليمية الجديدة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف، والتي تأتي مواكبة للتعليم العام.

وقال الشهري (وفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين) إن أبرز ملامح الخطة التعليمية الجديدة كالتالي:

ـ إعادة توصيف المقررات الدراسية بما يتناسب مع الخطط التعليمية.

ـ إعداد تقويم دراسي جديد يكون متوافقًا مع التقويم الدراسي في وزارة التعليم.

ـ إعداد الجدول الدراسي للتعليم الحضوري والتعليم عن بعد، ويكون الحضور تدريجيًا مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ـ التهيئة اللازمة والاستعداد المبكر للعودة للدراسة ومنها: حث الطلاب على أخذ جرعتي اللقاح والتنسيق مع وزارة الصحة في ذلك.

ـوضع آلية محكمة تساعد على تحقيق العودة التدريجية وتحقق سلامة الطلاب تنفيذا للأمر السامي الكريم بعودة الدراسة وبما يحقق سلامة الطلاب وأسرهم وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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