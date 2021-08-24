«الصحة»: انخفاض حالات «كورونا» النشطة والحرجة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1108 حالة، فيما تم أمس الإثنين تسجيل 1127 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 4377 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 4487 حالة، وذلك بانخفاض قدره 110 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 353 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و456 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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