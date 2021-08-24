الأحوال المدنية: 10 معلومات عن تجديد وإصدار الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نحو 10 معلومات مهمة حول بطاقة الهوية الوطني تتعلق بإصدارها وتجديدها وتفعيلها على الجوال.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر «١٨٠ يومًا».

وأضافت الأحوال المدنية أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام.

بطاقة الهوية الوطنية لمن بلغ الخامسة عشرة

وبينّت الأحوال المدنية، أنه بطاقة الهوية الوطنية تصدر للمواطن إذا بلغ سن الخامسة عشرة، ويتطلب ذلك إحضار المستندات والأوراق التالية:

- تعريف من المدرسة إذا كان طالباً، أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

- إذا كان الأب متوفى يرفق صورة مع أصل صك حصر الإرث مضافاً فيه صاحب الطلب للمطابقة.

- أصل شهادة الميلاد مع صورة منه (يجب أن تكون بيانات الشهادة لصاحب الطلب ووالديه مطابقة لما هو مدون بسجل الأسرة).

- تعبئة النموذج الخاص بذلك بشكل إلكتروني أو بالقلم الأزرق وخط واضح بدون طمس أو كشط.

- صورة شخصية بالزي السعودي حديثة، وملونة، مطابقة للواقع مقاس 4 في 6 مع مراعاة أن يكون الوجه في وضع مقابل، وبدون نظارات، وبدون مؤثرات أو تحسين.

- حضور صاحب الطلب مع والده أو عمه أو شقيقه أو الولي الشرعي للتعريف عليه، ويرفق صورة من بطاقة المعرف، على أن يكون عمر المعرف فوق 18 سنة.

- سجل الأسرة مع صورة منه، وإذا كانت الأم غير مضافة لطلاق يرفق صورة لسجل الأسرة المضافة فيه أو صورة من بطاقتها.

- يترتب على التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر غرامة مالية مقدارها مائة ريال.

حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية

وحددت خطوات وطريقة حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية وذلك من خلال: الدخول على منصة أبشر، والقيام بحجز موعد إلكتروني بالأحوال المدنية.

وأكدت الأحوال المدنية أن عند إبلاغ المواطن عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لا يستطيع إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد.

فيما أكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه يمكن إصدار أو تجديد أو إستخراج بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة واستلامها من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الإستلام بعد ذلك.

تفويض استلام بطاقة الهوية الوطنية

ولفتت الأحوال المدنية إلى أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية

وشددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

تفعيل الهوية الوطنية على الجوال

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن تفعيل الهوية الوطنية من خلال تحميل تطبيق «أبشر- أفراد»، ثم تسجيل الدخول في «أبشر – أفراد».

وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في اختيار «تحميل الهوية الرقمية» ومن ثم الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

فيما أكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

اقرأ أيضا:

«الأحوال المدنية» تحدد مدة صلاحية بطاقة الهوية: تختلف حسب العمر

هل يمكن تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية خلال سريانها؟..الأحوال المدنية تجيب